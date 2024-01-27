Инсульт с кровоизлиянием: врач предостерег от употребления аспирина

Необоснованное употребление аспирина может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием. Об этом рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Порой врачи назначают пациентам аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что этот препарат входит в группу антиагрегантов (препараты, препятствующие тромбообразованию — прим. «Страсти»). Но их нельзя употреблять при язвенных поражениях и кровотечениях.

Однако важно оценить их значимость. Если у человека есть носовые кровотечения, отмена аспирина, по словам врача, нецелесообразна, а проблему можно устранить у ЛОР-врача.

Обычно аспирин назначают при инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, ишемической болезни сердца, выраженном атеросклерозе и других заболеваниях. Но назначать препарат может только врач.

«В моей практике был пациент с геморрагическим инсультом, то есть с кровоизлиянием в мозг, который пострадал от необоснованного назначения аспирина. Причем принимал он его недолго. В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин», — цитирует специалиста Газета.Ru.

Однако прежде, чем принимать статин, нужно также получить консультацию врача.

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