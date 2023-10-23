Здоровье
18:00, 23 октября 2023
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Иначе зрению придет конец: офтальмолог объяснила, сколько часов детям можно сидеть в телефоне

Иначе зрению придет конец: офтальмолог объяснила, сколько часов детям можно сидеть в телефоне

© unsplash.com

Родителям обязательно нужно контролировать, сколько времени их ребенок проводит в телефоне. Об этом рассказала офтальмолог Александра Лян рассказала в беседе с сайтом А теперь внимание!.

В возрасте от двух до пяти лет ребенок может проводить в телефоне не более 1,5 часов в день. От пяти до семи — не более 2,5 часов.

«Дети старше 12 лет по мере надобности, но с перерывами», — объяснила врач.

Иначе велик шанс того, что зрение ребенка начнет портится. По мнению некоторых зарубежных специалистов, детям до двух лет лучше вообще не давать телефон.

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