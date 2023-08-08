Головная боль после сна: откуда она появляется и что делать
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Врач-невролог Екатерина Демьяновская раскрыла причины головных болей у людей после сна.
По словам специалиста, если после пробуждения сразу возникает головная боль и не проходит в течение дня, то на это может быть несколько причин.
Первая причина – нарушение режима сна. Доктор утверждает, что здоровый сон должен составлять от семи до девяти часов. Если у человека переизбыток или дефицит сна, то это приводит к тому, что системы и органы не успевают восстановиться, нарушается синтез гормонов, человек незаметно для себя погружается в состояние хронического стресса.
Вторая причина – обструктивное апноэ сна.
«Апноэ во сне — это собирательный термин, он объединяет разные расстройства, при которых во сне человек периодически перестает дышать на 10 и более секунд», – отмечается в сообщении.
Демьяновская заявила, что эта патология негативно влияет на качество отдыха, расширяются сосуды мозга, в результате чего усиливается кровоток, повышается внутричерепное давление, появляется ноющая боль.
Третья причина – неудобная подушка и матрас. Неудобное положение тела во время сна является причиной возникновения головных болей.