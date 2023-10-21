Гинеколог объяснила, как в холода избежать цистита и пиелонефрита. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала врач Ольга Уланкина.

Сезон холодов — время острых заболеваний. Из-за перепада температур, ОРВИ и гриппа в организме возможно обострение хронического процесса или развитие острого. Вирусные инфекции могут отвлекать иммунную систему на себя, пока патогенные бактерии размножаются в мочевом пузыре. Это может вызвать цистит или пиелонефрит.

Из-за особенностей анатомии женщины подвержены заболеваниям мочевыделительной системы чаще, чем мужчины. Чтобы предупредить развитие цистита и пиелонефрита, девушкам необходимо ежедневно мыть половые органы и менять нижнее белье. Кроме того, нужно следить за предметами интимной гигиены и за безопасностью половой жизни.

«Некоторые бактерии, провоцирующие воспаление мочевыделительной системы, могут передаваться половым путем и поражать еще и репродуктивную систему», — пояснила врач.

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