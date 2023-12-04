Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала 3 специи, которые вредят желудку и почкам. Эксперт поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, самыми вредными специями являются розмарин, красный перец и гвоздика.

Розмарин плохо влияет на почки. Специя противопоказана беременным из-за мочегонного эффекта и способности усиливать сокращение матки. Также приправа противопоказана тем, у кого есть язва желудка.

Красный перец запрещен при заболевании желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он опасен для гипертоников из-за способности повышать давление. Не стоит забывать о том, что красный перец ускоряет выработку гормона голода. Это влечет за собой переедание.

Гвоздика вызывает сонливость и апатию. Также она усиливает проявление язвы желудка.

Ранее эндокринолог рассказала, сколько можно съедать мандаринов в день.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)