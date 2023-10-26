Здоровье
15:00, 26 октября 2023
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Этот процесс считается естественным: как пахнут пожилые люди

Этот процесс считается естественным: как пахнут пожилые люди

© Stable Diffusion

Специфический запах старости, как явление, действительно существует. Пожилые люди могут источать особый аромат, который завязан на естественных процессах в организме к тому возрасту, передает Doctorpiter.ru.

В Японии, например, феномен специфического запаха старости называют «карейшу». Данный аромат неприятен, на то есть вполне естественная причина: накопление в коже продуктов жирных кислот.

Остановить данный процесс никак нельзя. Можно носить чистую одежду, регулярно мыться и соблюдать гигиену, однако это все лишь поможет на время замаскировать естественный запах и сгладить углы.

Ранее ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк рассказала, почему детям нельзя мыть голову шампунем для взрослых. Это средство может причинить вред малышу.

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