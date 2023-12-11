Если у вас появились эти симптомы, следует прекратить тренировки: врач

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов рассказал читателям Газеты.Ru о «тревожных звоночках» организма, после которых стоит прекратить тренировки.

По словам врача, если вы чувствуете дискомфорт и боли во время выполнения упражнений, то стоит остановиться. Также среди подобных сигналов он выделил неприятные ощущения в области сердца, помутнение в зрении и нарушения сна.

Кроме того, Михаил Игнатов напоминает, что многие патологии накладывают ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок.

Травматолог подчеркнул, что несоблюдение мер предосторожности во время физических нагрузок может ускорить развитие болезни. Это прежде всего касается гипертонии, грыж, протрузий и диабета.

В конце врач добавил, что перед покупкой абонемента в тренажерный зал нужно обязательно пройти медицинский осмотр.

Ранее мы писали, как не набрать вес после похудения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.