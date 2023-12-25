Приносят только вред: откажитесь от этих продуктов, если хотите похудеть к Новому году

Перед сытным застольем на Новый год многие стараются избавиться от лишних килограммов. Для того, чтобы прийти в форму и надеть любимое вечернее платье, достаточно исключить из своего рациона некоторые продукты.

Диетолог Мария Капралова советует перестать есть трансжиры, сахар и фастфуд.

К трансжирам относится обжарка на растительном и сливочном маслах, фритюр, майонез и продукты с заменителями молочного жира. Лучше всего использовать для жарки масло ГХИ и кокосовое.

Майонез легко можно заменить на греческий йогурт, растительные и нерафинированные масла со специями, а также на кефирный соус, рассказала диетолог в интервью Пятому каналу.

Помимо этого, исключите из своего рациона сладкое. Отдавайте предпочтение ржаному, овсяному или гречишному хлебу, сократите количество алкоголя до 1−2 бокалов сухого вина в неделю.

Диетолог советует убрать из своего рациона фастфуд, колбасы и полуфабрикаты. И тогда не составит труда сбросить несколько лишних килограммов перед Новым годом.

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