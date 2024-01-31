Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Диетолог Лилия Стародубцева назвала продукты, которые мешают похудеть. Об этом сообщает портал РИАМО.

По словам эксперта, худеющему человеку необходимо выяснить, с чем связан набор веса. Не разобравшись в истинной причине, вы не сможете избавиться от лишних кг. При этом почти каждый способен наладить питание, отказавшись от вредных продуктов. Это активизирует процесс по сбрасыванию веса.

Лилия отметила, что из рациона необходимо убрать мучное, картофель, белый рис и красное мясо. «Это тяжелый для переваривания и усвоения продукт. Если у вас есть лишний вес, значит есть нарушения работы ЖКТ, вероятны проблемы с желчеоттоком», — пояснила эксперт.

Также диетолог заявила, что стоит отказаться от сахара и обезжиренной молочной продукции.

Ранее диетолог рассказала, какой плод поможет избавиться от отеков. Подробности смотрите в этой статье.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)