Даже не думайте: кому опасно заводить кошек

Кошки представляет опасность для пожилых людей, пациентов с ослабленным иммунитетом и беременных женщин, заявили ученые. Домашние питомцы являются разносчиком опасного заболевания — токсоплазмоза.

Паразит обычно размножается в кишечнике животных, пишет Doctorpiter.ru. В организм человека он попадает в тот момент, когда хозяин убирает лоток. Особенно токсоплазмоз опасен для людей старше 65 лет и беременных женщин. Это заболевание повышает риски растяжений и переломов, а также возникновения психиатрических расстройств. Поэтому в целях безопасности пенсионерам и беременным рекомендуется избегать ухода за кошкой.

Ранее стало известно, что будет с организмом, если постоянно пить чай с бутербродами. Оказалось, что подобное питание пагубно для здоровья.