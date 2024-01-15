Что делать, если подавился: первая помощь

Врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что делать при попадании инородного тела в дыхательные пути. Об этом сообщает портал News.ru.

По славам эксперта, в первую очередь необходимо успокоиться и начать интенсивно кашлять. Это поможет в случае частичной закупорки дыхательных путей. Для усиления эффекта можно согнуться. Врач отметила, что нельзя подавлять позывы кашля.

Еще одним способом является прием Геймлиха. Нужно сжать руку в кулак, приложить чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрыть сжатую ладонь другой рукой и сделать пять резких надавливаний на себя. Эксперт отметила, что метод является эффективным, когда его применяет другой человек, находящийся сзади.

«Если вы понимаете, что серьезно подавились, пока кашляете, откройте дверь, наберите 112, выйдите на лестничную площадку и звоните соседям в дверь», — резюмировала Эвелина.

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