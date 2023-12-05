Чем опасна яичная диета из TikTok: рассказали врачи

Популярная диета из социальной сети TikTok опасна для здоровья, заявил врачи Дуэйн Меллор и Фрэнки Филлипс. По их словам, главный недостаток яичной диеты — недостаток питательных веществ и витаминов.

Рацион при таком режиме включает три яйца, чашку несладкого зеленого чая, а также одно яблоко. Ни один специалист не назначил бы подобную диету, завили специалисты в беседе с Daily Mail.

«Она не сбалансирована, в ней очень мало цельнозерновых продуктов и клетчатки, поэтому, скорее всего, при таком питании начнутся запоры», — рассказали врачи.

При этом предполагаемый рацион может помочь сбросить вес, но результат надолго закрепить не получится. Уже через некоторое время килограммы вернутся.

Ранее врачи рассказали, какие привычки могут вызвать рак печени. По их словам, возникновению заболевания способствуют алкоголь и жирная пища.