Чем может обернуться прослушивание музыки на полной громкости в наушниках

Врач-оториноларинголог Николай Михеев рассказал, что частое прослушивание музыки в наушниках на полной громкости может иметь серьезные последствия для здоровья. Слова специалиста передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Слуховые нервы серьезно страдают, если человек ежедневно слушает громкую музыку в наушниках. По словам врача, это может привести к полной потере слуха. Человек может его лишиться в течение трех или четырех лет.

Чтобы избежать страшных последствий, необходимо отказаться от внутриканальных наушников и не включать звук на максимальную громкость, заключил Михеев.

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