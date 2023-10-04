Без утренней боли и новых морщин: названа лучшая поза для сна

Названа лучшая поза для сна. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на зарубежное издание Howstuffworks.

Эксперт по сну Роберт Пагано считает, что лучше всего спать на спине, положив руки вдоль туловища. Так позвоночник сохраняет свое правильное положение, сводя к минимуму вероятность возникновения боли в голове и шее.

Также сон на спине рекомендуют косметологи. Когда человек спит на боку или животе, то лицо сдавливается подушкой, кожа съеживается, образуя заломы. Лежа на спине, вы можете избежать новых морщин.

Кроме того, эксперты назвали худшую позу для сна. Речь идет про лежание на животе. В такой позиции трудно расположить позвоночник правильно: в любом случае будет возникать давление на нижнюю часть спины.

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