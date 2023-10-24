Животное не видит и весит как новорожденный ребенок: первой родившейся в России панде исполнилось два месяца

Первой родившейся на территории России панде 24 октября исполнилось 2 месяца. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как изменился детеныш за это время.

Пол новорожденной панды известен – это самка. Она округлилась и покрылась шерстью целиком. По словам Акуловой, носик стал темнее.

Согласно данным последнего осмотра, вес детеныша составляет 3 428 грамма – примерно столько весит новорожденный ребенок. В длину пандочка выросла на 7 см, причем хвост замедлил рост и держится на отметке 6,8 см.

Пока животное не видит, но голову держит уверенней.

«Глаза раскрылись и стали похожими на маленькие черные пуговки - совсем скоро малышка начнет видеть!» - написала Акулова у себя в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мать новорожденной панды стала оставлять детеныша, хотя раньше не могла этого сделать. Сейчас взрослое животное спокойно отходит, чтобы поесть бамбук.