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18:00, 07 декабря 2023
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Житель Забайкалья выиграл в лотерею 49 млн рублей, не отгадав ни одного числа

Житель Забайкалья выиграл в лотерею 49 млн рублей, не отгадав ни одного числа

© Freepik

Житель Забайкалья выиграл в лотерею 49 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Условиями для выигрыша в лотерее было либо отгадать все 12 чисел розыгрыша в диапазоне от 1 до 24, либо ни отгадать ни одного. Так и случилось с жителем Забайкальского края. Свой счастливый билет он купил всего за 100 рублей в мобильном приложении.

Организаторы заявили, что сумма выигрыша мужчины составила 49 024 480 рублей. При этом победитель пока не обращался за деньгами.

Ранее мы писали о том, что женщина доверилась интуиции и стала долларовым миллионером. Счастливый билет американка купила в обычном магазине.

Источник фото:Freepik
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#деньги
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