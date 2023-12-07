Житель Забайкалья выиграл в лотерею 49 млн рублей, не отгадав ни одного числа

Житель Забайкалья выиграл в лотерею 49 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Условиями для выигрыша в лотерее было либо отгадать все 12 чисел розыгрыша в диапазоне от 1 до 24, либо ни отгадать ни одного. Так и случилось с жителем Забайкальского края. Свой счастливый билет он купил всего за 100 рублей в мобильном приложении.

Организаторы заявили, что сумма выигрыша мужчины составила 49 024 480 рублей. При этом победитель пока не обращался за деньгами.

Ранее мы писали о том, что женщина доверилась интуиции и стала долларовым миллионером. Счастливый билет американка купила в обычном магазине.