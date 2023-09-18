Женщине ампутировали все конечности после обеда испорченной рыбой

В США, штате Калифорния, женщина лишилась всех конечностей после того, как съела испорченную рыбу. Выяснилось, что она была заражена смертельно опасными бактериями.

Как стало известно, состояние 40-летней американки ухудшилось после обеда, на котором она попробовала тилапию. Ее доставили в больницу, когда она уже находилась на грани жизни и смерти. Подруга пострадавшей поделилась, что у нее были черные пальцы, ноги и нижняя губа. Врачи говорили, что у нее стремительно развивался сепсис и отказывали почки.

В итоге было решено проводить операцию. Хирурги ампутировали пораженные конечности пациентки, так как иначе она могла умереть. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится женщина после вмешательства.

К слову, бактерии, которыми заразилась американка, носят название Vibrio vulnificus. Их считают «пожирателями плоти». Как правило, практически каждый инфицированный ими умирает.

Ранее не знавшая о беременности девушка пришла в больницу и родила.

Источник: New York Post