Женщине ампутировали нос после жалоб на затяжной насморк

Жительница Великобритании полтора года безрезультатно лечила насморк, пока простудные симптомы не сменились регулярными кровотечениями и онемением лица. В итоге медики диагностировали у пациентки агрессивную форму рака и ампутировали нос.

Как пишет The Sun, с 2021 года медики лечили женщину с помощью капель от насморка из-за жалоб на постоянную заложенность носа, слезоточивость и головную боль. В июне 2022 года врачам удалось поставить правильный диагноз, однако к этому времени опухоль в носовых пазухах была настолько огромна, что было принято решение о полной ринотомии – удалении органа.

«Нос меня не беспокоит, хотите верьте, хотите нет. Меня не волнует мой протез носа, но я не думаю, что обществу будет комфортно, если я буду ходить без протеза. Я просто счастлива быть живой», —сказала женщина в беседе с изданием.

Ранее мы писали, что в Тольятти хирурги удалили у пациентки опухоль диаметром более 60 сантиметров и весом 24 килограмма. Женщина поступила в больницу после потери сознания на улице.