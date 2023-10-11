Женщина с двумя влагалищами родила здорового ребенка: как ей это удалось

В Подмосковье женщина с удвоением матки и миомой средних размеров (две матки и два влагалища) родила здорового ребенка. Акушер-гинеколог ногинской больницы Дмитрий Горбатюк рассказал, как это произошло. Об этом сообщает News.ru.

Из-за подобной патологии могут случиться преждевременные роды или у плода будет слишком низкий вес. 33-летняя женщина поступила в больницу на 40-й неделе беременности. Она состояла на учете в женской консультации, и врачи знали о ее особенности. Было решено делать кесарево сечение, в ходе которого обнаружили миому матки средних размеров.

«За одно вмешательство мы удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2990 грамм и ростом 51 см», — поделился Горбатюк.

Ранее похожий случай был в роддоме Одинцовской больницы. Там успешно родила мама с миомой матки весом два килограмма. Даже несмотря на это, она сможет в будущем иметь детей.

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