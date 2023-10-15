Женщина отчаялась найти настоящую любовь и вышла замуж за саму себя

Американка Сара Уилкинсон всегда мечтала о красивой церемонии бракосочетания, но найти настоящую любовь не удалось. В итоге женщина решила сыграть свадьбу сама с собой, передает издание The Sun.

Жительница США объяснила свое решение. Она рассказала, что еще с детства мечтала о замужестве. Будучи школьницей, американка играла в невесту — делала фату из занавески и пластмассовую корону.

В 28 лет девушка повстречала молодого человека, с которым пробыла в отношениях четыре года. После она устала искать партнера и решила жениться на себе. Она купила кольцо, организовала мальчишник и девичник, а на церемонии поклялась любить и беречь себя.

Ранее россияне рассказали, сколько должно длиться идеальное свидание. Для большинства людей лучшее время составило 30 минут.