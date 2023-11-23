Жених отказался выкупать невесту и придумал хитрый трюк с другом-слесарем

В Китае жених не захотел платить выкуп за невесту и придумал хитрую уловку, чтобы обойти «испытания на деньги» от родителей. Он позвал на помощь друга-слесаря. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным источника, в Китае до сих пор существует обычай выкупать невесту. Для этого жених поочередно открывает двери, чтобы добраться до любимой. Он разгадывает загадки, а подсказки получает в конвертах от родных невесты, но за деньги. Таким образом мужчина доказывает свое желание быть с невестой.

Жених по имени Цзяо из города Баодин решил не тратить на эту традицию деньги и проявить смекалку. Он заранее пригласил друга, работающего слесарем, чтобы тот помог открыть все двери в доме невесты. Влюбленные встречались уже шесть лет, поэтому парень знал, как устроен ее дом. Он воспользовался случаем и за минуту открыл все двери, удивив родных избранницы. Пара сняла происходящее на камеру и поделилась роликом в соцсетях.

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