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18:00, 18 октября 2023
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Ждите тепла: синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября

Ждите тепла: синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября

© Freepik

Несмотря на то, что осень полностью вошла в свои права, москвичам дали надежду на потепление. Когда ждать тепла и сколько оно продлится, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, до конца октября в столицу придут две волны тепла. Они окажутся непродолжительные.

Теплая погода будет чередоваться с холодной. Специалист также отметила: не стоит думать, что в конце октября обязательно будет холоднее, чем в ближайшие выходные. В Москву еще придет теплый воздух Атлантики – циклоны окажутся довольно активными, пообещала Позднякова в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, какие напитки ни в коем случае нельзя пить в жару. Один из них – газировка. Выяснилось, что у этого напитка сильный мочегонный эффект и при употреблении в большом количестве может наступить обезвоживание.

Источник фото:Freepik
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