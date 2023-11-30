Ждет крепкий брак: таролог рассказала о благоприятных датах свадьбы в 2024 году

Таролог рассказала о благоприятных датах свадьбы в 2024 году, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В московских загсах уже начали принимать заявки от молодоженов на свадьбы в 2024 году. Самой популярной датой является 24.04.2024. Таролог Ирина Березовская рассказала, как цифры влияют на союз и в какие даты лучше всего обмениваться кольцами.

По словам Березовской, цифра 24 в дате бракосочетания будет оказывать положительное влияние на совместную жизнь.

«Если смотреть с точки зрения нумерологии, цифры 2 и 4 — это очень интересное и необычное сочетание, потому что оно ведет к эмоционально насыщенным отношениям», — объяснила она.

Таролог рассказала, что благоприятными окажутся и даты 24.02, а также 24.08. Браки, заключенные в эти дни, могут похвастаться не только своей выдержкой, но и финансовым благополучием супругов.

Березовская добавила, что удачным днем для свадьбы будет еще 8 августа — это день символизирует счастливый брак и союз, в котором супруги будут жить в богатстве.

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