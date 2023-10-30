Замерзающий туман, переохлажденный дождь: синоптик объяснила причину аномальных осадков в Москве
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В Москве с пятницы 27 октября по воскресенье 29 октября выпали практически все виды осадков, которые существуют в природе. Это и снег, мокрый снег, снег с дождём и дождь. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила этот феномен.
Столицу накрыл туман и замерзающий туман.
«Сначала в атмосфере формируются капельки тумана, а потом при отрицательной температуре они превращаются в мелкие-мелкие льдинки. Которые выпадают на землю в виде крупы. И это тоже особый вид осадков, отличающийся от снега! Снег, как мы знаем, имеет структуру красивых снежинок. А крупа — очень маленькие ледышки», — цитирует синоптика Kp.ru.
При солнечной погоде замерзающий туман создает эффект радуги. Но в этот раз не было ни солнца, ни радуги. Также метеостанции Москвы официально не отметили ледяной дождь. Но синоптик допускает, что вполне вероятно он был. С утра на машинах образовалась корочка льда, возможно, это результат как раз такого явления.
Точно был в столице переохлажденный дождь. Он отличается температурой воды чуть ниже нуля, которая еще не превратилась в лед.
Всего за октябрь в Москве выпало полторы месячной нормы осадков.
Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.