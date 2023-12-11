Юбку Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» выставили на аукцион

Совсем скоро культовую юбку-пачку Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» сможет приобрести любой желающий. Яркий элемент гардероба выставили на аукцион Julien's за 12 тысяч долларов, что следует из карточки лота на сайте аукциона.

Торги состоятся 11 января 2024 года. Более того, на аукционе планируют продать некоторые вещи Ким Кардашьян, Уитни Хьюстон, Одри Хепберн и даже принцессы Дианы.

Стоит отметить, что трехъярусную юбку-пачку из тюля случайно нашел костюмер героинь сериала. При этом изначально вещь стоила всего 5 долларов.

Ранее мы писали, что жена Уилла Смита решила не разводиться с актером после скандального инцидента на «Оскаре».