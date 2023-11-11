Ярче, чем новогодняя елка: стилист дал совет, как затмить всех своим нарядом в Новый год

Для встречи Нового года главное нарядиться в яркий наряд, в котором вы будете чувствовать себя уверенно. Об этом рассказал российский стилист Владислав Лисовец.

Стилист советует выбрать наряд, который вы чувствуете.

«То у вас в голове обязательно что-то сложится. Это может быть и костюм черный, и платье, и нарядное, и блестящее, и в цветочек, и летнее. Не обращайте внимание на тренды. В новогоднюю ночь нужно быть в том, что близко вашему сердцу», — цитирует стилиста Teleprogramma.pro.

Также не стоит бояться супернарядных образов, поскольку в новогоднюю ночь можно позволить себе быть принцессой. Это может быть и длинный наряд, и супермини, и что-то очень откровенное.

В тренде сейчас кожа, блестки, люрекс, пайетки. Сейчас «вы можете блистать также как новогодняя елка», — говорит Лисовец.

Напомним, ранее Ксения Собчак назвала самый модный фасон пуховиков на зиму.