Яд в бутылке: названы блюда, которые ни в коем случае нельзя заказывать в ресторане

Не всегда блюда в кафе и ресторанах являются качественными. Порой они могут нанести вред организму и даже вызвать отравление.

Прежде всего, стоит осторожнее употреблять кетчуп в бутылке. Некоторые рестораны и кафе могут не выбрасывать его остатки, а просто смешивают их в одной емкости. Поэтому бутылки далеко не всегда стерильны, пишет WomanHit.ru.

Зачастую соусы в ресторанах оставляют открытыми, даже если их используют в течение дня. В итоге в продукте могут появляться различные бактерии, и он становится опасным.

Опасной в кафе может быть и вода. Не факт, что в заведениях ее хорошо фильтруют — порой персонал набирает ее из-под крана.

И главное — откажитесь от употребления фрешей в ресторане. Зачастую именно они становятся причиной отравлений. Все зависит от того, хорошо ли сотрудник ресторана помыл руки и обработал соковыжималку. Если нет, то в дополнение к напитку вы получите опасные бактерии.

Напомним, ранее мы писали о комнатных растениях, которые вредят домашним животным.