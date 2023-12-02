За четыре минуты в день: как сделать живот плоским без изнуряющих диет

Чтобы похудеть, вовсе не обязательно изнурять себя жесткими диетами. По словам реабилитолога Софии Агаповой, существует простой способ сделать живот плоским, не прикладывая к этому особых усилий, о чем сообщает «Подмосковье сегодня».

Так, стоит отдать предпочтение упражнениям, которые направлены на укрепление поперечной мышцы. Для этого необходимо встать спиной к стене, согнуть ноги в коленях. Затем надо, глубоко выдохнув, подтянуть пупок к позвоночнику и прижать поясницу к стене. В конце нужно выпрямить ноги, удерживая подтянутый живот и прижатую поясницу.

«Если при выпрямлении ног поясница прогнулась, а живот вывалился – поставьте ноги дальше от стены и найдите то положение, при котором вы сможете соблюдать все условия», – пояснила эксперт.

София Агапова добавила, что такое упражнение необходимо выполнять четыре минуты в день.

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