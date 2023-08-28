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23:00, 28 августа 2023
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Вы все время варили кофе неправильно: раскрыт ингредиент, который полностью изменит вкус напитка

Вы все время варили кофе неправильно: раскрыт ингредиент, который полностью изменит вкус напитка

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Далеко не все кофеманы знают, как правильно готовить любимый напиток. Опытные повара добавляют в него один секретный ингредиент.

Шеф-бармен Bra Bar Олег Покровский заявил, что некоторые сорта кофе необходимо солить. Только так можно убрать горечь и придать напитку изысканный вкус.

«Есть много сортов, которые сильно горчат. Пару кристалликов соли могут изменить органолептику и вкус самого кофе», – отмечает он.

Кроме того, в кофе можно добавить кусочек сливочного масла. Это простое действие поможет смягчить напиток и защитить желудок.

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Источник:BLITZ+
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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