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20:00, 19 ноября 2023
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Вы удивитесь! Рассказываем, как убрать зловонный запах из мусорного ведра за копейки

Вы удивитесь! Рассказываем, как убрать зловонный запах из мусорного ведра за копейки

© Freepik.com

Даже у хороших хозяек периодически возникает неприятный запах из мусорного ведра. Справиться с ним поможет бюджетное средство.

Опытные хозяйки посоветовали простой, надежный и очень экономичный способ. Он не предполагает использования агрессивной химии, пишет «Утро.ру».

Для того чтобы устранить неприятный запах из мусорного ведра, нужно высыпать ложку пищевой соды на его дно — порошок сразу же начнет абсорбировать неприятные ароматы. Достаточно всего одной столовой ложки. После этого можно стелить чистый мусорный пакет.

Также можно натереть стенки мусорного ведра лимоном. Кислота в цитрусе мигом устранит неприятный запах.

Напомним, ранее мы писали о том, как навсегда избавиться от тараканов.

Редакция
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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