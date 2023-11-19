Вы удивитесь! Рассказываем, как убрать зловонный запах из мусорного ведра за копейки

Даже у хороших хозяек периодически возникает неприятный запах из мусорного ведра. Справиться с ним поможет бюджетное средство.

Опытные хозяйки посоветовали простой, надежный и очень экономичный способ. Он не предполагает использования агрессивной химии, пишет «Утро.ру».

Для того чтобы устранить неприятный запах из мусорного ведра, нужно высыпать ложку пищевой соды на его дно — порошок сразу же начнет абсорбировать неприятные ароматы. Достаточно всего одной столовой ложки. После этого можно стелить чистый мусорный пакет.

Также можно натереть стенки мусорного ведра лимоном. Кислота в цитрусе мигом устранит неприятный запах.

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