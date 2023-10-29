Всю жизнь пользуются туалетом неправильно: сантехник назвал неочевидные причины засоров

Сантехники дали советы по правильному использованию унитаза и заявили, что многие всю жизнь пользуются туалетом неправильно. По факту отправлять в канализацию нельзя даже бумагу — ей место в мусорном ведре.

Дело в том, что на технических этажах у канализации идут отводы под 90 градусов, под 45 градусов. Попавшие посторонние предметы забивают трубу и все отходы выходят на первом этаже.

Основными причинами засоров чаще всего являются отходы пищи, кошачий наполнитель и туалетная бумага, рассказал изданию 76.RU специалист «Центра бытовых услуг "СПЕЦ"» Дмитрий Самсонов. По его словам, приходилось доставать из труб золотые цепочки, украшения и даже банное полотенце.

Покупные средства от засоров работают не в каждом случае. Для устранения засоров лучше использовать физическое воздействие — трос для прочистки. Если ничего под рукой нет, желательно вызывать мастера, чтобы человек с опытом пришел и устранил засор.

Специалист также рекомендовал не выливать в унитаз кипяток, так как он может лопнуть из-за перепада температур. Сливать горячую воду можно только в раковину с пластиковыми трубами.

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