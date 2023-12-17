«Встречаем зимние оттепели»: синоптик порадовал москвичей

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус передал в своем Telegram-канале, что 17 декабря москвичей ждет потепление.

«Встречаем первые зимние оттепели. Сегодня погоду в столице сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, откроет дорогу в регион теплому и влажному атлантическому воздуху», – рассказывает эксперт.

Дневная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, а в Подмосковье – от -2 до +3 градусов. Юго-западный порывистый ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы, оно составит 738 миллиметров ртутного столба. Синоптик отмечает, что во второй половине дня показания барометров начнут расти.

Ранее мы писали, что 540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды.