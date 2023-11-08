Время блистать: в чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона

Для встречи Нового года – 2024 можно позволить себе одеться чуть ярче, чем обычно. Броские аксессуары, пайетки, акцентные украшения — ночь на 1 января идеальное время, чтобы показать себя во всей красе, считает стилист Анастасия Хохлова.

Наряд может быть ярким, но нужно соблюсти правило уместности. На скромном домашнем празднике вычурный образ может смотреться нелепо. Но это не повод отказываться от ярких платьев и пайеток — достаточно добавить в свой лук базовые вещи.

«Не важно, верите вы в астрологию и восточные календари или нет, животное будущего года — Дракон — может стать отличным источником идей и вдохновения для наряда. Это мифическое существо традиционно ассоциируется с яркими цветами — огненным красным, зеленым, золотым, а также всем переливающимся и броским», — рассказала стилист в интервью «Известиям».

Выбирайте платье, блузу или брючный костюм в одном из этих оттенков, а сложности наряду добавит необычная фактура или крой: например, асимметрия или драпировка.

Ранее стилист назвал самую трендовую юбку осени.