Врачи объяснили, почему фитнес-браслеты и умные часы нужно снимать перед сном. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

Почти все умные часы обладают функцией анализа сна — производители уверяют, что заснув с устройством на руке вы сможете утром отследить фазы сна и определить уровень стресса.

Впрочем, врач-терапевт Наталья Белова предупредила об опасностях, которые могут возникнуть при сне с умными часами. По словам специалиста, ремешок способен сдавливать сосуды и нервы. Более того, если застегнуть часы слишком крепко, сосуды начнут лопаться.

Кроме этого, под ремешком из-за постоянного ношения скапливаются бактерии. В случае, если долго не мыть ремешок, на руке может образоваться грибок.

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