Врачи обнаружили живую муху в кишечнике мужчины во время колоноскопии. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Oddity Central.

63-летний житель США пришел на плановое обследование толстой кишки. Во время процедуры медицинские сотрудники обнаружили в его кишечнике живую муху. Доктора удивились, как насекомое смогло пережить воздействие желудочного сока и остаться невредимым. Кроме того, остается загадкой, как муха попала в организм мужчины. По предварительным данным, он съел фрукт, на котором была ее личинка. Примечательно, что за сутки до процедуры пациент отказался от приема пищи и пил жидкость.

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