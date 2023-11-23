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22:00, 23 ноября 2023
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Врачи обнаружили живую муху в кишечнике мужчины во время колоноскопии

Врачи обнаружили живую муху в кишечнике мужчины во время колоноскопии

© Stable Diffusion

Врачи обнаружили живую муху в кишечнике мужчины во время колоноскопии. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Oddity Central.

63-летний житель США пришел на плановое обследование толстой кишки. Во время процедуры медицинские сотрудники обнаружили в его кишечнике живую муху. Доктора удивились, как насекомое смогло пережить воздействие желудочного сока и остаться невредимым. Кроме того, остается загадкой, как муха попала в организм мужчины. По предварительным данным, он съел фрукт, на котором была ее личинка. Примечательно, что за сутки до процедуры пациент отказался от приема пищи и пил жидкость.

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