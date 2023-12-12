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08:00, 12 декабря 2023
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Врач рассказала об опасности пить кофе и глинтвейн через пластиковые крышки

Врач рассказала об опасности пить кофе и глинтвейн через пластиковые крышки

© Freepik

Врач рассказала об опасности пить кофе и глинтвейн через пластиковые крышки, об этом сообщает Life.ru.

Врач Александра Филева рассказала, что привычные бумажные стаканы с пластиковыми крышками таят в себе опасность. По словам специалиста, в большинстве случаев крышки производят из полистирола. При этом само вещество становится опасным только при нагревании до 70-90 градусов по Цельсию. В таком случае выделяется токсичный стирол.

«На открытом воздухе стирол довольно быстро разрушается, однако если он оказывается в организме, то может нанести здоровью серьёзный вред», - рассказала Филева.

Медик добавила, что накопление этого вещества в организме может приводить к заболеваниям нервной системы, болезням дыхательных путей, печени, почек и привести к раку крови.

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Источник фото:Freepik
Тег:
#здоровье
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