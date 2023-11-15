Врач рассказал, почему спортсмены погибают после завершения карьеры. Об этом Пятому каналу сообщил спортивный доктор Валерий Васильев.

Многие атлеты, завершившие спортивную карьеру, умирают, несмотря на ведение здорового образа жизни. Как выяснилось, ежедневные нагрузки меняют сердечную деятельность спортсменов: их сосудистая система расширяется, и пульс заметно снижается в состоянии покоя. Вот почему человек, прекративший занятия спортом, рискует своей жизнью: его сердце привыкло работать в усиленном режиме.

«Если говорить медицинскими терминами, то у спортсменов наступает функциональная быстрая ишемия. То есть нарушение должного притока крови», — высказался Васильев.

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