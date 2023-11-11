Врач призвала забыть о брезгливости и рассказала о пользе муки из сверчков

Продукты из насекомых становятся все более популярны в разных странах в Европе и в Азии. Нутрициолог, медицинский психолог Ирина Мансурова оценила, смогут ли в России стать популярными лакомства из сверчков.

По мнению эксперта, это довольно перспективное направление, так как насекомые являются богатым источником белка, витаминов и минералов.

«Например, в 12 граммах сверчковой муки содержится около семи граммов белка, что превышает двукратное содержание относительно куриного мяса», - сказала Мансурова в беседе с РИАМО.

Она также отметила, что в сверчках содержится достаточное количество клетчатки, железа, кальция, витаминов В2 и В12.

При этом жителям России, вероятно, потребуется какое-то время на адаптацию к новому продукту, так как насекомые никогда не были популярны в качестве пищи.

«Люди с нашим менталитетом пока не готовы к приему такого продукта, и вероятно, нужно некоторое количество времени, чтобы мы психологически его приняли», – заключила нутрициолог.

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