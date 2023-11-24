Врач назвал 4 причины полюбить холода. Об этом сообщает портал Life.ru.

В первую очередь, врач Роман Иванов отметил, что холодный воздух укрепляет иммунитет. Дело в том, что морозы увеличивают устойчивость организма к стрессовым воздействиям.

Также холод снижает болезненность и снимает отеки. «Местное воздействие холода способствует сужению кровеносных сосудов, в результате скорость кровотока немного снижается, и отек уменьшается», — пояснил эксперт.

Кроме того, на холоде человек крепче спит. По словам врача, в комнате с прохладным воздухом организм переходит в режим энергосбережения. В результате этого человек чувствует усталость и быстрее засыпает.

Наконец, на морозе ускоряется обмен веществ. В ответ на холод организм активирует термогенез — процесс выделения тепла. В морозную погоду человеку хочется есть больше, но при этом калории тратятся усерднее.

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