Впервые за всю историю человечества: врачи пересадили мужчине целый глаз

Первая в мире пересадка человеку целого глаза состоялась в Нью-Йорке. Операцию провели хирурги из медицинского центра NYU Langone Health. Об этом сообщает Reuters.

Раньше специалисты могли пересадить человеку только роговицу, но теперь медицина пошла дальше.

«Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед», – подчеркнул Эдуардо Родригес, возглавлявший команду врачей.

Пациентом был 46-летний военный ветеран из Арканзаса Аарон Джеймс. На работе мужчина перенес поражение электрическим током высокого напряжения, в результате чего у него оказались повреждена левая сторона лица, нос и рот.

Операция глаза по пересадке длилась 21 час. Как передают хирурги, трансплантированный орган демонстрирует «удивительные признаки здоровья». При этом пока неизвестно, сохранятся ли зрительные функции у нового глаза Аарона.

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