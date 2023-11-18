Вороны попытались отобрать еду у дальневосточного леопарда и попали на видео

Вороны и дальневосточный леопард попали в объектив фотоловушек, расположенных на территории национального парка «Земля леопарда». В соцсетях поделились моментом, когда стая птиц посягнула на добычу хищника! Все это напомнило басню «Ворона и лисица», только с немного другими действующими лицами. Роликом поделились в Telegram-канале «Земля леопарда» – дирекция заповедников.

На кадрах птицы попытались украсть добычу леопарда. Хищник издалека заметил неладное и вернулся к еде, демонстрируя, что это его собственность. Он рычал, отгонял неугомонных черных птиц, а после прилег и стал ждать новых «налетов».

Благодаря сети фотоловушек, сотрудники могут получать интересные кадры с территории национального парка «Земля леопарда». Сообщается, что более 500 скрытых камер никак не мешают обитателям.

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