Внезапная магнитная буря накрыла Землю: астрономы на сутки ошиблись в прогнозе

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что 13 ноября началась мощная магнитная буря, которой присвоен класс G-1. Возмущение земной магнитосферы должно было начаться в ночь на 12 ноября, но выброс корональной массы задержался по сравнению с прогнозом.

Отмечается, что данная магнитная буря оценивается как слабая (G-1), поэтому геомагнитное возмущение быстро завершится. Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Магнитные бури также прогнозируются 22, 24 и 25 ноября.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной системы.

Ранее астрономы объяснили, откуда взялась сильнейшая магнитная буря, обрушившаяся на Землю 5 ноября. Ученые предполагали, что в этот день будет неспокойно, но что буря будет такой силы - нет. Уже в 18 часов 5 ноября она достигла пика и согласно градации, стала сильной. А вот в первой половине 6 ноября буря пошла на спад и стала умеренной.