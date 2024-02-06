Входная дверь может стать причиной проблем с деньгами

Входная дверь в квартиру при неправильном расположении может стать причиной проблем с деньгами: они будут исчезать молниеносно. Подробнее рассказала эксперт по фэншуй Евгения Мельникова.

Так, при расположении жилья на 2, 7, 12, 17, 21, 22 и 27 этажах нежелательно, чтобы дверь находилась в северной части квартиры.

В помещениях на 3, 8, 13, 18, 23 и 28 этажах будет плохо, если дверь установлена в западной или северо-западной части. Для 4, 9, 14, 19, 24, 29 этажей дверь лучше не ставить в южном секторе.

Финансовое положение под угрозой, если вход в квартиру на 5, 10, 15, 20, 25 или 30 этажах расположен в восточной или юго-восточной части.

Мельников рассказала изданию «Москва 24», что исправить ситуацию можно двумя способами: не хранить деньги в квартире и не пользоваться картами. Желательно оставить финансы на банковском счете.

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