19:30, 08 ноября 2023
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Вильфанд рассказал, когда в Москву и Подмосковье придут холода и снег
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Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, когда в регион придут холода и снег. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что в первой половине недели стояла «супертеплая» погода – она была выше нормы на 8 градусов.
Со среды 8 ноября температура будет снижаться. Устойчивый «переход через ноль» обычно начинается с середины месяца, отметил Вильфанд.
«Вероятность того, что в начале второй половины ноября температура уже будет близка к нулевой отметке, велика… Устойчивый снежный покров формируется по климату в последних числах ноября», — отметил синоптик в разговоре с изданием Lenta.Ru.
Ранее Вильфанд дал прогноз по предстоящей зиме. По его словам, это время окажется крайне неоднородным.