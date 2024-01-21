Ветеринар предупредила об опасности зимних прогулок для домашних животных

Ветеринар Ангелина Сиротина предупредила всех владельцев домашних животных о необходимости подготавливать питомцев к выходу на улицу. Дело в том, что в зимнее время на дорогах рассыпаны химические реагенты, которые могут навредить здоровью пушистых друзей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сиротина отметила, что опасность от зимней прогулки зависит от породы собаки.

«Малые собаки могут на пеленку в супер-лютые морозы погулять, а собаки побольше – их нужно одевать, какую-то амуницию заранее иметь», – пояснила эксперт.

Ветеринар добавила, что лучше всего обезопасить лапы животного башмаками, поскольку химические реагенты токсичны.

Специалист напомнила, что существуют специальные средства по уходу за лапами для выгула – воски и мази.

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