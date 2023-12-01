Важный этап в развитии: малышка-панда из Московского зоопарка научилась ползать

Детеныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка научился ползать. Теперь малышка уже активно перемещается по вольеру, а это крайне важный этап в развитии.

Директор зоопарка Светлана Акулова в личном блоге опубликовала радостные новости – пандочка продолжает расти и с каждым днем учится чему-то новому. Так, теперь она может самостоятельно передвигаться ползком и добираться до матери.

«По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед», - отметила Акулова.

К слову, в вольере панд было установлено специальное теплое покрытие, которое позволяет малышке легко ползать благодаря правильному сцеплению. Пока она иногда временами все еще скользит, и это нормально, так как конечности еще не до конца окрепли. Однако панденок быстро развивается, и с каждым днем его шаги все увереннее.

Ранее у маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки.

Источник: Telegram-канал Светланы Акуловой.