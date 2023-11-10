18:00, 10 ноября 2023
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В желудке 13-летнего мальчика нашли монтажную пену
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В Оренбурге у 13-летнего мальчика нашли в желудке монтажную пену. Удалить ее смогли только хирургическим путем.
Подробности сообщает Kp.ru.
Ребенок поступил в областную больницу с жалобами на боль в животе. Обследование показало, что почти весь желудок несовершеннолетнего заняла полиуретановая монтажная пена.
Врачи удалили пену, но не смогли сказать, как она попала в организм ребенка. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.
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