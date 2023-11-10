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18:00, 10 ноября 2023
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В желудке 13-летнего мальчика нашли монтажную пену

В желудке 13-летнего мальчика нашли монтажную пену

© Freepik

В Оренбурге у 13-летнего мальчика нашли в желудке монтажную пену. Удалить ее смогли только хирургическим путем.

Подробности сообщает Kp.ru.

Ребенок поступил в областную больницу с жалобами на боль в животе. Обследование показало, что почти весь желудок несовершеннолетнего заняла полиуретановая монтажная пена.

Врачи удалили пену, но не смогли сказать, как она попала в организм ребенка. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее стал известен диагноз спортивного комментатора Василия Уткина. Он критически располнел в последнее время: вес перевалил за 200 кг.

Источник фото:Freepik
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#ребенок
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