В WhatsApp* произошел массовый сбой: предварительная причина установлена

В работе популярного мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) произошел новый сбой. Проблемы в работе приложения наблюдаются в Хабаровскои Красноярском, Алтайском, Приморском краях, Якутии, Магаданской области и Москве.

На неполадки в работе мессенджера пожаловались 314 пользователей, следует из данных сервиса Downradar. Так, об общем сбое сообщили 61%. Еще 25% рассказали о проблемах с приложением. 7% не могут зайти на сайт, а оставшиеся 5% не могут войти в свой аккаунт, сообщает портал msk1.ru.

По данным Telegram-канала Baza, запустить мессенджер удается только при помощи ВПН. При этом в Якутии связали сбой в работе WhatsApp* с «профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором».

Ранее мессенджер не работал в Башкортостане. Кроме того, поступали жалобы от пользователей Telegram.

Мы также сообщали, что учителям и родителям поставили запрет на обмен сообщениями через мессенджеры WhatsApp* и Telegram. Такое указание действует для школ в Екатеринбурге.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.