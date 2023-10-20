В салонах красоты предлагают изменить линию судьбы на ладони: почему процедура популярна

Люди обращаются к пластическим хирургам по различным вопросам, но иногда бывают необычные случаи. Оказалось, что существует «коррекционная хиромантия», с помощью которой можно изменить линии на руке. Многие считают, что это поможет изменить и судьбу. Об этом пишет Kp.ru.

Хиромант Роза Сатори рассказала, что к ней часто обращаются с вопросами о будущей профессии, удаче в любви и деньгах. Она делает коррекцию обычной красной гелевой ручкой - прорисовывает «треугольник денег», укрепляет линию брака и т. д. Благодаря этому якобы меняется мышление человека через визуализацию.

А в российских салонах красоты есть процедура – татуаж линий на ладони. Все это делается тоже ради того, чтобы изменить судьбу.

В Японии пошли дальше всех: здесь делают пластические операции по корректировке линий на руках. Всего за 10-15 минут можно изменить линии на ладони. Стоить это будет около 1000 долларов. Необычную услугу придумал доктор Такааки Мацуоке.

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