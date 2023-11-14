В российском зоопарке случайно обнаружили «нелегала»

На территории Калининградского зоопарка самовольно поселилась дикая енотовидная собака. Хищника заметили охранники, когда просматривали видео с камер наблюдения. По словам директора зоосада Светланы Соколовой, енотовидная собака выходит из укрытия только в ночное время, днем же она прячется от людей.

В настоящее врем сотрудники зоопарка пытаются отловить непрошенного гостя. Специально для него на территории зоопарка разместили ловушку со свежим мясом, но пока енотовидная собака в нее не попалась, опасаясь депортации.

При этом были найдены голубиные перья, свидетельствующие о том, что зверь охотится по ночам, говорится в сообщении Telegram-канала зоосада.

Ранее мы писали, что обитающий в Калининградском зоопарке тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и начал рисовать картины красками. Животное долгое время занималось со специалистами, которые пытались увлечь его творчеством для устранения стресса.